Состав средства из дома отравившейся инсектицидом семьи соответствовал этикетке

Состав средства борьбы с насекомыми, которым обрабатывали частный дом в красноярском селе Красная Сопка, где в результате отравления погибли четверо детей, соответствовал компонентам, указанным на баллоне.

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Об этом в ходе судебного разбирательства заявил проводивший экспертизу инсектицида специалист-химик, сообщает ТАСС. Кроме того, экспертиза нашла в самом доме синтетические и лакокрасочные покрытия, с которых инсектицид, в соответствии с инструкцией по применению, должен был удаляться.

Трагедия в селе Красная Сопка в Красноярском крае произошла осенью прошлого года. Семья - двое взрослых и четверо детей - отравились неизвестным веществом, пострадавших госпитализировали, но детей спасти не удалось. Изначально следствие рассматривало несколько версий причины отравления, включая продукты питания, приобретенные в сельском магазине.

Однако в итоге экспертиза показала, что отравление наступило в результате попадания в организм пострадавших средства для борьбы с насекомыми, которым незадолго до ЧП обрабатывал дом отец семейства. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, ему вменили причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее "РГ" сообщала, что уже после трагедии у матери родился пятый ребенок. Спустя некоторое время грудной младенец скончался - женщина обнаружила малыша в кроватке без признаков жизни.