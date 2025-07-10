Азербайджанцы, совершившие убийства в Екатеринбурге, останутся в СИЗО

Аяз и Акиф Сафаровы, арестованные за убийства, совершенные в 2001, 2010 и 2011 годах, останутся в изоляторе на время следственных действий.

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«Адвокат Аяза Сафарова обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно», – рассказал телеграм-канал Суды Свердловской области.

Напомним, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал Азязу и Акифу Сафаровым меру пресечения в виде заключения под стражу. Акиф так же подавал апелляционную жалобу по мере пресечения, но суд вернул ее обратно в первую инстанцию: суд выявил обстоятельства, мешающие рассмотрению дела в апелляционной инстанции.

«Судебный материал снят с апелляционного рассмотрения и возвращен в Ленинский районный суд Екатеринбурга», – сообщает источник.

«ФедералПресс» ранее рассказывал, как в Екатеринбурге арестовали двоих азербайджанцев по делу об ОПГ.