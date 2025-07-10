Высокопоставленный российский полицейский попал в СИЗО по уголовной статье

На Урале начальник полиции МО МВД «Невьянский» Михаил Филиппов попал в СИЗО. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным агентства, мужчина обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение крупной взятки»). Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до шестого сентября.

Ранее сообщалось, что в селе Жуково Башкортостана полицейский избил мужчину, вступившись за тестя. Потерпевший приехал на межевание участков и поссорился с соседом — тот схватился за кол. Мужчина оттолкнул его, а через время приехала полиция. Человек в гражданской одежде подошел к нему и, представляясь полицейским, предложил отойти подальше, где принялся избивать.