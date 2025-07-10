Охваченная огнем машина российского чиновника попала на видео

Неизвестные подожгли автомобиль заместителя главы администрации Гатчинского округа Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как пожарные тушат машины, припаркованные около многоквартирного дома. Они охвачены огнем.

По данным канала, поджигатели пробрались на парковку ночью и с помощью легковоспламеняющейся жидкости устроили пожар. В результате их действий пострадали три автомобиля – Geely, принадлежащий чиновнику, а также соседские Haval и Renault Logan. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Злоумышленников ищут.

Известно, что замглавы, чья машина пострадала при поджоге, курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Гатчинском округе.

Ранее в Иркутске по горячим следам полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге ларька с выпечкой.