Во ФСИН рассказали о пожаре в колонии Соликамска

Пожар, произошедший в ИК-1 Соликамска, ликвидирован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Пермскому краю.

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Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. На месте ЧП в настоящее время находятся руководство и сотрудники пермского управления ФСИН.

10 июля в 11:30 по местному времени поступила информация о возгорании в лесопильном цехе ИК-1. К тушению незамедлительно приступили ведомственная пожарная охрана колонии и сотрудники МЧС.

На время пожара производственные работы в цехе были приостановлены. Его площадь составила 800 квадратных метров.

ИК-1 — мужская исправительная колония строгого режима на 1070 мест, включая единое помещение камерного типа на 46 мест. ИК входит в объединение исправительных колоний №2 вместе с ИК-2, также известной как «Белый лебедь».