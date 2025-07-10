Многодетная семья погибла в утонувшем автомобиле

В Малайзии произошла страшная трагедия: автомобиль с шестью членами одной семьи был обнаружен на дне реки. Погибшими оказались 34-летний Мохаммад Азим Изат Исхак, его жена Нурул и их четверо детей, старшему из которых было семь лет, а младшему — всего полгода, пишет издание Mothership.

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Инцидент произошел 4 июля, когда семья возвращалась из гостей. Несмотря на уговоры сестры Исхака остаться на отдых, они выехали рано утром. Однако домой так и не добрались. Родственники забили тревогу, когда перестали получать ответ на звонки, и 5 июля обратились в полицию.

Поиски продолжались два дня, и 7 июля машину нашли в реке недалеко от дороги. Уровень воды к тому времени снизился, и над поверхностью показалась крыша автомобиля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина упала в реку, которая из-за сильных дождей вышла из берегов.

Эта трагедия потрясла местных жителей. Власти напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время непогоды, особенно на опасных участках дорог. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.