В Голосеевском районе Киева был застрелен полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) пишет РИА Новости.

Сегодня, по данным украинской полиции, в столице произошла стрельба, был убит один человек.

«Есть информация, что убитый – полковник СБУ», - пояснил Гончаренко*

В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о том, что в Киеве был застрелен полковник Иван Воронич.

«Занимал пост старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций», - пояснил он в своем Telegram-канале.

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Ранее в центре Одессы был убит один из организаторов поджога Дома профсоюзов, где находились противники смены власти на Украине, Демьян Ганул* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). СМИ писали, что в него выстрелил неизвестный мужчина.

*внесен в реестр террористов/экстремистов в России.