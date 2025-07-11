Россиянин год насиловал свою малолетнюю падчерицу

В Чувашии осудили мужчину за изнасилование малолетней падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.
Как установил суд, в период с апреля 2024 года по март 2025 44-летний житель Мариинского Посада регулярно насиловал свою 13-летнюю падчерицу.
Злоумышленника задержали после обращения матери девочки в правоохранительные органы. Следствие собрало достаточную доказательную базу, а также показания свидетелей, потерпевшей и заключения экспертиз.
Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевшей моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что иностранец совращал российскую школьницу в общественном транспорте.