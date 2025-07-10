Крупный пожар вспыхнул в подмосковном Пушкине, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Согласно предварительной информации, огонь распространился на крыше многоэтажного здания по адресу Московский проспект, дом 2. Как отметил собеседник агентства, к месту ЧП были направлены дежурные подразделения спасателей, которые локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров. Позднее было ликвидировано открытое горение.

Предварительно, никто не пострадал.

Со слов очевидцев, черный дым распространяется по всему городу. Местные жители предположили, что причиной пожара стала ошибка, допущенная рабочими во время проведения ремонтных работ на крыше.

Еще один пожар был ранее произошел в лесопильном цехе исправительной колонии № 1 (ИК-1) в Соликамске Пермского края. В результате ЧП никто не пострадал.

Крупный пожар произошел в колонии «Белый лебедь» в Соликамске

На место произошедшего прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники МЧС РФ, а также руководство и сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю. В настоящее время пожар потушен.