Количество отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек

В Магарамкентскую центральную райбольницу за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита обратились 302 человека, сообщает минздрав Дагестана.

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Преимущественно это дети: 294 ребенка. Их лечат от кишечной инфекции. При этом врачи отмечают, что вспышка пошла на спад, все меньше выявляется больных.

Тяжелых случаев заболевания нет. Трое пациентов уже выписаны. Сейчас в стационаре остаются 93 больных.

Медработники района проводят подворовые обходы в селах. Власти организуют обеззараживание водопроводной системы.