Стюардессу суперъяхты нашли с перерезанным горлом во время райского круиза

Стюардессу круизного лайнера нашли без признаков жизни во время райского круиза по Багамским островам. Об этом сообщило издание Daily Mail.

20-летнюю Пейдж Белл из Йоханнесбурга, ЮАР, обнаружили с перерезанным горлом в машинном отделении суперъяхты Far From It 3 июля. Девушка была частично раздета, а на руках виднелись порезы, свидетельствующие, что она пыталась отбиться.

Рядом с ней находился подозреваемый — 39-летний инженер Бригидо Муньос. У него тоже были травмы, которые он нанес в попытке наложить на себя руки. Мужчину отправили на лечение, а затем арестовали. Расследование произошедшего продолжается.

