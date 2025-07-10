Осужденная за смерть поэта Рубцова женщина требует возобновить следствие

87-летняя Людмила Дербина, отбывшая срок за гибель поэта Николая Рубцова, настаивает на возобновлении расследования. Она уверена: новые доказательства опровергают версию об удушении. Подробности этой истории сообщает Kp.ru.

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«5 лет 6 месяцев и 26 дней. Столько я провела в колонии. Дали-то 8. Но меня выпустили условно-досрочно, потому что я заболела туберкулезом», – рассказала она.

Спустя 54 года она по-прежнему бодра, любит поэзию и отрицает свою вину.

Это случилось январской ночью 1971 года в Вологде. Крики, борьба на полу, его последние слова: «Люда, я тебя люблю!» — и внезапная тишина. Испуганная, она побежала в милицию.

«Кажется, я убила человека», – сказала Людмила и через много лет пожалела об этом.

Прибывшие медики констатировали смерть 35-летнего Рубцова. Поэта, которого уже при жизни называли гением.

«Я требую, чтобы уголовное дело возбудили снова. Потому что я никого не убивала!» – заявила женщина и показала журналистам материалы новой судмедэкспертизы.

Они познакомились в 1963-м в общежитии Литинститута. Ей — 25, ему — 27. Оба из глубинки. Рубцов к тому времени успел поработать кочегаром, отслужить на флоте и опубликовать первые стихи. Она — библиотекарь, пишущая стихи. Но тогда между ними ничего не было.

В 1968-м Дербина случайно увидела в магазине книгу Рубцова «Звезда полей». Прочла — и была потрясена. Через год она разыскала его в Вологде. Рубцов узнал ее, обрадовался и увел гулять, оставив дома другую женщину. Потом были поездки, стихи, пьяные ссоры и обещания бросить пить.

«Много раз была готова в милицию пойти, когда он руки распускал. А я потом стою и думаю: «Ну как я пойду?» Я считала, что это будет предательство. Он же мой близкий человек!» – объясняет женщина.

18 января 1971 года Рубцов пил весь день. Ночью, оставшись вдвоем, он начал буйствовать. По словам Людмилы, он искал молоток и грозился «раскроить череп».

В схватке она прокусила ему руку, он схватил ее за шею — она царапнула ему горло. Потом он упал и больше не двигался.

Женщине вынесли приговор – восемь лет. Она отсидела пять с половиной.

«Никаких других версий, кроме удушения, они даже не рассматривали. Взяли бы Колину медкарту из больницы: у него было больное сердце, он постоянно таблетки пил. Я полагаю, во время нашей борьбы да еще на фоне алкоголя он мог перенагрузить сердце и поэтому потерял сознание. При этом есть современные экспертизы, которые доказывают, что Рубцов не был задушен», – рассказала она.

Людмила признается, что любила стихи поэта, но считает, что тогда ей нужно было бежать от него.

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