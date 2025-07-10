Крупный пожар произошел в колонии «Белый лебедь» в Соликамске

Пожар площадью около 800 квадратных метров произошел в исправительной колонии (ИК) «Белый лебедь» в Соликамске. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, возгорание началось с кровли деревообрабатывающего цеха в промышленной зоне исправительного учреждения. Предварительно, никто не пострадал. Прибывшим на место сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям удалось локализовать пламя, следует из публикации.

Другой случай произошел в начале декабря прошлого года, когда пожар разгорелся в ИК № 2 в Рыбинске Ярославской области. Пламя тогда охватило территорию площадью 450 квадратных метров.

Пожар произошел в исправительной колонии в Рыбинске

Кроме того, в конце ноября пожар произошел в производственном здании в подмосковном Климовске. Позже площадь возгорания увеличилась в два раза — с 2000 до 4200 квадратных метров. С огнем боролись 120 специалистов и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд.