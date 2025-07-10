Мужчина и его сын утонули в озере из-за открывшегося второго дна

В День независимости США в озере Мичиган утонули Дэвид Менеу и его 20-летний сын Джейми, страдавший аутизмом. О трагедии сообщил CBS News Chicago. Отец и сын играли в мяч у воды, когда произошел несчастный случай.

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Брат Дэвида предположил, что в этом районе озера неожиданно открылось второе дно, что и стало причиной трагедии. По его словам, сначала начал тонуть Джейми, а Дэвид бросился на помощь, но не смог спастись сам.

Как рассказал Дэвид Бенджамин из Проекта спасения серфинга на Великих озерах, случаи утоплений в озере Мичиган происходят регулярно и не являются редкостью.

По его словам, только в 2024 году в этом озере утонули 51 человек, а на 8 июля текущего года уже зафиксировано 17 погибших, передает телеканал.

10 июня появилась информация, что в Ханты-Мансийске активно ведутся поиски девочки 2014 года рождения, которую унесло течением в протоке Ходовая, неподалеку от садового общества «Кооператор». Инцидент произошел во время отдыха группы подростков у воды. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.