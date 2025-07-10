У девушки погибшего Старовойта начались проблемы. Она боится возвращаться в Курск

У Полины Копыловой, девушки погибшего экс-министра транспорта Романа Старовойта, начались проблемы, утверждает Mash. По данным канала, она живет в гостинице, начала страдать бессонницей и рискует быть отчисленной из ординатуры медвуза.

Девушка вынуждена жить в отеле, поскольку всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали, в том числе дом в Подмосковье и квартира в Москве на Патриарших прудах, в которой жила мать партнерши экс-министра.

Копылова хотела вернуться в родной Курск, но побоялась, потому что ее предупредили о якобы угрожающей опасности в городе. О какой опасности может идти речь, неизвестно.

7 июля Путин отправил Старовойта в отставку, в тот же день его нашли мертвым

7 июля Старовойта сняли с должности министра траспорта указом, подписанным президентом России Владимиром Путиным. О причинах отставки не сообщалось.

Старовойт был главой Минтранса с мая 2024 года. До этого он был губернатором Курской области.

В тот же день его тело нашли в подмосковном Одинцово. Перед смертью он написал охране, где и когда его забрать. Прибыв на место, они обнаружили начальника мертвым.

Тело Старовойта опознавала Копылова.

Церемония прощания со Старовойтом прошла 10 июля

Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве. Она продлилась около двух часов. Проститься с политиком приехали высокопоставленные чиновники и близкие. На месте заметили бывшую жену Старовойта Светлану с двумя дочерьми: 15-летней Анастасией и 18-летней Ангелиной.

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Отмечается, что экс-министр развелся с женой в 2021 году. Последний год он был в отношениях с Копыловой. В мае прошлого года они вместе уехали из Курской области.

Похороны пройдут 11 июля в Санкт-Петербурге.