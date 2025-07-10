В США 15 человек оказались в ловушке из-за обрушения туннеля

15 человек оказались в ловушке после обрушения промышленного туннеля в районе Уилмингтон в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на пожарную службу города.

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Обрушение произошло примерно в шести милях к югу от единственного въезда в туннель. На место происшествия были направлены более 100 спасателей.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, пострадавших обнаружено не было.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсетях рассказала, что город мобилизовал ресурсы для устранения последствий обрушения.

Позднее местные власти сообщили, что 31 рабочий был спасен. Оказавшиеся в ловушке рабочие смогли перебраться через кучу рыхлой почвы, встретиться с несколькими коллегами по другую сторону обвала и по несколько человек одновременно добраться до точки входа на туннельной машине, расположенной более чем в пяти милях.

В июне в Лос-Анджелесе начались протесты из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа. Задержания нелегальных мигрантов закончились стычками протестующих, среди которых оказались и должностные лица, с полицейскими.