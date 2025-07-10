Пьяный пациент вытолкнул из "скорой" девушку-фельдшера

В Ленинградской области жителя Ломоносовского района в невменяемом состоянии подобрали на улице и везли к врачам, а привезли, как стало известно 47news, к полицейским.

В экстренные службы вечером 8 июля поступил сигнал о возможном наезде на пешехода в посёлке Новоселье. На вызов приехала "скорая", однако информация о сбитом пешеходе, как указано в публикации, не подтвердилась. Но на месте бригада медиков обнаружила нетрезвого мужчину и приняла решение госпитализировать его в Ломоносовскую больницу.

В пути буйный пассажир проявил агрессию и вытолкнул из машины 25-летнюю фельдшера. В результате девушка упала на бордюр, и её пришлось саму госпитализировать в Ломоносовскую больницу. Ее состояние оценивается коллегами как тяжелое.

39-летний житель Новоселья доставлен в отделение полиции.