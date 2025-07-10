Что известно о погибшем после удара БПЛА по Курску мальчике

Во вторник, 8 июля, украинские беспилотники атаковали Курск, под удар попал городской пляж. Первоначально сообщалось, что в результате атаки погибли три человека, но позже стало известно о четвертой жертве - погибшем от полученных травм пятилетнем мальчике.

Последствия атаки

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что во время атаки беспилотников мальчик по имени Толя закрывал собой маму. Он получил тяжелые ожоги и был госпитализирован в реанимацию.

По данным «Аргументов и фактов», 36-летняя мама мальчика получила обширные ожоги верхних и нижних конечностей и спины, а сам мальчик - обширные термические ожоги второй степени лица и тела.

«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека», - подчеркивал Хинштейн

В среду, 9 июля, глава региона сообщил, что ребенок скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн заявил, что врачи сделали все, чтобы спасти мальчика, но его травмы были слишком тяжелыми.

«У ребенка было более 30 процентов ожогов тела - это крайне и крайне много для маленького человека», - отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что власти Курской области окажут семье мальчика всю необходимую помощь и поддержку.

Что известно о семье

По данным «Аргументов и фактов», мама мальчика Полина работала в областной клинической наркологической больнице до 2022 года, а затем ушла в декрет и стала художницей - она выкладывала свои работы в соцсетях, картины начали покупать.

Женщина занималась танцами, путешествовала и везде брала с собой сына - на выставки, прогулки, встречи с друзьями и тренировки, подчеркивает газета. Издание побеседовало с сестрой женщины Еленой Коломейцевой. Она рассказала, что пока ей не удалось связаться с родственницей.