Стало известно о возможной судьбе «орского маньяка»

«Орский маньяк» Валерий Андреев, предположительно, найден мертвым в карьере в Оренбургской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, тело мужчины, внешность которого совпадает с приметами известного серийного убийцы, нашли в районе озера Плотино в поселке Аккермановка еще в мае прошлого года, но достоверно опознать его до сих пор не удалось.

«На мужчине была футболка с надписью «коллекция 99 международных игр» и темные штаны. Все зубы золотые. МВД распространило фоторобот погибшего и местные жители, увидев его, начали утверждать, что он очень похож на самого разыскиваемого маньяка России - Валерия Андреева, подозреваемого в убийстве более 100 женщин», - утверждает издание.

При этом в ориентировке на «орского маньяка» среди особых примет значились золотые зубы, а от Орска до Аккермановки всего полчаса езды. Валерий Андреев находится в списке самых разыскиваемых преступников, МВД обещало выплатить 1 млн за любую информацию, которая поможет задержать убийцу.

Напомним, что следствие подозревает Андреева в причастности к убийствам женщин в 2006-2012 годах. Его называли местным потрошителем и Чикатило. Ранее он был объявлен в розыск, но сумел скрыться.

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13 марта 2021 года студентка из Московской области сообщила в полицию, что вечером 10-го марта встретила Андреева в автобусе в Одинцовском городском округе. Его волосы были седыми, во рту не хватало большого числа зубов, два зуба сверху были золотые. Он был одет в грязные джинсы и грязную темную куртку.