Орский маньяк мог умереть при загадочных обстоятельствах

Орский маньяк мог умереть несколько лет назад при загадочных обстоятельствах под Оренбургом. Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в Telegram-канале Shot.

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В мае 2024 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп в районе озера Плотино в селе Аккермановка, однако опознать его не выходит до сих пор. На мужчине в момент смерти были футболка и темные штаны. Кроме того, все зубы у найденного золотые.

МВД составило фоторобот погибшего. Как только его увидели местные жители, они сразу же начали утверждать, что мужчина похож на маньяка Валерия Андреева, подозреваемого в убийстве более 100 женщин.

В ориентировке преступника среди примечательных черт были золотые зубы. Кроме того, Аккермановка находится недалеко от Орска.

Андреев убивал с 2006 по 2012 год. Сам он по профессии был дальнобойщиком. В 2012 году его задержали, но из-за отсутствия улик отпустили. В его машине тогда нашли презервативы, женское белье и заколки. Подозреваемого вызвали на допрос, но он не явился и после этого исчез, уточнили в публикации.

Недавно стало известно, что маньяк-убийца Рудольф Варламов отбыл свой 15-летний срок в удмуртской исправительной колонии, после чего вышел на свободу.