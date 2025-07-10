Стало известно о признании вины подельником экс-начальника отдела СКР по Таганрогу

Бизнесмен Борис Ляпусов, который по версии следствия является соучастником экс-руководителя следственного отдела по Таганрогу СКР России Руслана Багмута, признал свою вину. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает РИА Новости.

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Ляпусов активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания.

Там отмечается, что против Багмута возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство. По первому ему вменяется мошенничество, по второму — получение крупной взятки.

13 ноября сообщалось, что Басманный суд Москвы выдал постановление об аресте двух подозреваемых, задержанных в рамках дела Багмута, который подозревается в получении взятки.

Согласно имеющейся информации, в период с сентября по декабрь 2023 года Багмут и его сообщники, Шмыков и Васильченко, получили от предпринимателя взятку в размере 3,5 млн рублей за прекращение проверки по делу о продаже контрафактного алкоголя и табачных изделий. Эта незаконная деятельность была раскрыта в ходе расследования другого дела, связанного с Багмутом.

ФСБ сообщила об аресте руководителя следственного отдела Таганрога

Как сообщалось ранее областным УФСБ России, Багмут, выступая в роли посредника, получил от предпринимателя 2 млн рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов в обмен на защиту его интересов при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре прошлого года, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что арестован бывший заместитель прокурора Кабардино-Балкарии.