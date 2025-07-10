Полиция Таиланда разыскивает троих россиян

В таиландской провинции Чонбури полиция разыскивает трех русскоговорящих мужчин, подозреваемых в хищении 2 кг марихуаны на сумму 160 тыс. бат (около 383 тыс. рублей). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в магазине по продаже каннабиса в районе Банг Ламунг. По словам продавца, покупатели, представившиеся россиянами, более 30 минут находились в заведении, после чего похитили товар и скрылись на синем автомобиле Ford.

Местные власти изучают записи камер наблюдения и проводят оперативно-розыскные мероприятия.