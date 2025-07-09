В Великом Новгороде из-за грозы загорелась подстанция

Возгорание произошло на электроподстанции в районе улицы Якова Павлова Великого Новгорода из-за грозы и ливня. Без электричества осталась Торговая сторона города, об этом сообщил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум в своем телеграм-канале.

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"В связи с сильной грозой произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, в связи с чем отключена подача электроэнергии в части Державинского района, Хутынской, Большой Московской и Московской улиц. В настоящее время на месте работают все службы пожаротушения и аварийные бригады. Принимаются все возможные меры по восстановлению электроснабжения", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении. Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании объектов электросетевого хозяйства. По результатам выявленных нарушений надзорным ведомством незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщили ТАСС в Новгородском гидрометцентре, 10 июля ночью местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление северо-восточного ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале сообщил, что по южным районам области ударил серьезный шторм. В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи.