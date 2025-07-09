В Великом Новгороде из-за грозы загорелась подстанция

Удар молнии обесточил подстанцию в Великом Новгороде — в результате часть горожан осталась без электричества. Об этом сообщает ТАСС.

© Соцсети

Отмечается, что в результате удара молнии на электроподстанции произошло возгорание. В итоге на Торговой стороне города пропало электричество.

«В связи с сильной грозой произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, в связи с чем отключена подача электроэнергии в части Державинского района, Хутынской, Большой Московской и Московской улиц. В настоящее время на месте работают все службы пожаротушения и аварийные бригады. Принимаются все возможные меры по восстановлению электроснабжения», — рассказал мэр Великого Новгорода Александр Розбаум.

Как уточнили в министерстве ЖКХ по региону, из-за инцидента были отключены две воздушные линии 110 кВ, а также обесточены 100 подстанций. Пожар ликвидируют пожарные службы, а также бригады Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» и «Новгородоблэлектро». При этом в гидрометцентре уточнили, что в ближайшее время непогода не собирается утихать: местами по области пройдут сильные дожди, порывистый ветер до 15-18 м/с, а также новые грозы.