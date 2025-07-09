Иностранца-пенсионера задержали по подозрению в изнасиловании двух школьниц

В коровнике в Подмосковье 61-летний Барно Т. изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. Об этом в среду, 9 июля, сообщил телеканал «РЕН ТВ».

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— <...> семиклассницы приехали на дачу в Подмосковье с родителями. Вечером 4 июля 61-летний Барно Т. надругался над девочками в коровнике, где фактически проживал, — говорится в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия», передает Telegram-канал.

8 июля появились сообщения о том, что москвичка обратилась в полицию с обвинениями в отношении 46-летнего грузина Гурама, который, по ее словам, изнасиловал ее после общения на сайте знакомств. Женщина рассказала, что изнасилование продолжалось в течение 40 минут, поскольку она сильно сопротивлялась, после чего мужчина отвез ее домой.

3 июля СМИ сообщили, что в полицию поступило заявление от 14-летнего подростка, которого в сентябре 2022 года якобы изнасиловал 37-летний наставник по маркетингу и основатель «Фабрики миллионеров». По словам мальчика, подобные действия со стороны мужчины по отношению к нему продолжились в Сочи.