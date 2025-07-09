Следствие требует заочно арестовать издателя «Медузы» Тимченко*

Следствие требует заочно арестовать основательницу издания «Медуза»* Галину Тимченко** по делу об организации деятельности нежелательной организации.

Об этом сообщили в Чермушкинском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Тимченко», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Тимченко объявили в розыск.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. Проект «Медуза» (Medusa Project) включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

** Внесена в реестр иноагентов Минюстом России решением от 30.08.2024.