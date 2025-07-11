В Крыму произошел крупный ландшафтный пожар

В Феодосии специалисты МЧС локализовали крупный ландшафтный пожар на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Возгорание сухой растительности, четырех заброшенных хозяйственных построек и одноэтажного нежилого дома на площади 500 кв. м тушили специалисты и добровольная пожарная команда», — сказано в сообщении.

В МЧС также рассказали, что ситуацию осложняли погодные условия, однако распространения огня на жилые дома удалось избежать. Пожар локализовали за полтора часа.

Огонь тушили 33 человека, также привлекали 12 единиц техники.

9 июня сообщалось, что к тушению ландшафтных пожаров в Донецкой Народной Республике (ДНР) привлекли 500 сотрудников МЧС РФ. Тогда было зафиксировано примерно 100 очагов.

5 июля на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.