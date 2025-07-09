Пьяная беременная женщина напала на фельдшера в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода беременная женщина напала на 37-летнего фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда Нижегородского области.

Согласно информации Mash, беременная женщина за два часа до приезда медиков выпила бутылку пива объемом в 1,5 литра. Таким образом она пыталась унять тревогу по поводу родов. В результате по пути в роддом женщина стала проявлять агрессию и напала на фельдшера.

«Пострадавшего работника доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, врачи диагностировали у фельдшера ушибы лица. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести», — говорится в тексте.

По факту произошедшего начата проверка и возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия.

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Отмечается, что в больнице беременная женщина пыталась закурить и вновь вступить в драку.