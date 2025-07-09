У директора МХАТ Владимира Кехмана проходят обыски

У директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела. При этом один из источников ТАСС добавил, что у Кехмана нет процессуального статуса. Кроме того, следственные действия проходят и в самом МХАТ.

«Следственные действия сейчас продолжаются», — заявил один из собеседников издания.

Источник также сообщает, что рядом с МХАТ припаркована машина Росгвардии, вход в здание перекрыт. Согласно информации издания «Фонтанка», обыски проводятся в рамках дела о растрате, которое может быть связано с реконструкцией старой сцены театра.