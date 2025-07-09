СК: в Дагестане в районной администрации прошли обыски после вспышки инфекции

Обыски прошли в администрации Магарамкентского района Дагестана после вспышки кишечной инфекции.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.

Отмечается, что в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

«...Проведены обыски в администрации района, допрошены свидетели и потерпевшие. В отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбудили дело после отравления питьевой водой более 100 жителей Магарамкентского района.