В российском городе новорожденного бросили в мусорный бак

В Ростове-на-Дону новорожденного бросили в мусорный бак в Суворовском районе, найденного ребенка спасти не смогли. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

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По данным российского издания, горожане заметили младенца и обратились в полицию. На месте происшествия уже побывали следователь и криминалист, передает MK.RU.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого младенца в пакете обнаружили в Павловском Посаде в Московской области. Ребенка заметили подростки. Спасти новорожденного тогда не удалось.

Еще раньше в Нижнем Тагиле во дворе дома нашли лежавшего на скамейке младенца.