Умер закрывший собой мать при атаке ВСУ на пляже в Курске пятилетний ребенок

Пятилетний ребенок, закрывший собой мать при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже в Курске, умер. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что мальчик не пережил транспортировку в Москву. По данным Хинштейна, у ребенка было более 30 процентов ожогов тела.

Врио курского губернатора выразил соболезнования близким мальчика. Он также пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.

Вечером 7 июля ВСУ ударили по пляжу в Курске реактивными дронами «Пекло». В результате атаки пострадали мать с ребенком. Им на помощь бросились сотрудники развлекательной зоны и вызвали Росгвардию. Силовики оцепили место. Спустя 15 минут дрон сдетонировал в толпе людей.

Атаковавший пляж в Курске дрон ВСУ обладал поражающими элементами в виде шариков

По информации Хинштейна, не удалось спасти трех человек, еще около 10 граждан получили травмы.