Пятилетний мальчик, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Курске, умер

Пятилетний мальчик, пострадавший из-за атаки ВСУ на пляж в Курске, умер во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, пятилетний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву», — написал он в Telegram.

У мальчика было более 30% ожогов тела.

При атаке ВСУ на пляж ребёнок закрывал собой маму.

Ранее сообщалось о троих погибших в результате атаки украинских военных.