Пятилетний мальчик, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Курске, умер
Пятилетний мальчик, пострадавший из-за атаки ВСУ на пляж в Курске, умер во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«К глубокой скорби, пятилетний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву», — написал он в Telegram.
У мальчика было более 30% ожогов тела.
При атаке ВСУ на пляж ребёнок закрывал собой маму.
Ранее сообщалось о троих погибших в результате атаки украинских военных.