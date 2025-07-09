Мошенники убедили пенсионерку вернуться в РФ из Канады для передачи денег

Мошенники смогли убедить живущую в Канаде пенсионерку вернуться в Россию, чтобы передать им 250 тысяч долларов. Об этом в срежу, 9 июля, сообщает РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Пострадавшей оказалась 71-леьняя Ольга Ф. Она проживает в канадском городе Ричмонд-Хилл последние 15 лет. Впервые мошенники с ней связались в ноябре 2024 года. Злоумышленник представился сотрудником Федеральной службы безопасности.

Он заявил, что на имя пенсионерки оформлены банковские счета, через которые якобы проводится финансирования Вооруженных сил Украины. Спустя месяц Ольга прибыла в Москву, где сняла в банке 250 тысяч долларов и передала деньги неизвестному в Люберцах.

Однако на этом мошенники не остановились — через месяц с пенсионеркой связались снова. Женщина снова прилетела в Россию и рассказала о произошедшем сыну. Вместе они написали заявление в полицию, говорится в материале.

В тот же день стало известно, что в Москве пенсионерка продала свою квартиру и перевела телефонным мошенникам более 20 миллионов рублей. Злоумышленники убедили ее в том, что ее аккаунт на госуслугах взломан.