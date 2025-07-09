Источник: Кехмана опросили в связи с расследованием дела о хищениях в театре

Художественного руководителя Михайловского театра и генерального директора МХАТ Владимира Кехмана опросили в связи с расследованием уголовного дела о хищениях в театре.

Об этом сообщил источник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у генерального директора Михайловского театра и МХАТ провели обыски. По одной из версий, они могут быть связаны с уголовным делом о присвоении и растрате при реконструкции сцены театра.