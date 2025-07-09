Сотрудники силовых структур пришли к директору МХАТа Владимиру Кехману

Директор Московского художественного академического театра (МХАТ) и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задержан после возвращения в Россию. Как сообщает «Фонтанка», против него возбуждено уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По предварительной информации, расследование связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ, заключёнными на сумму 927 млн рублей. Работы начались в 2024 году, однако теперь их финансирование оказалось под вопросом.

К карьере Кехмана в театральной сфере не раз было привлечено внимание общественности. В 2015 году он возглавил Новосибирский театр оперы и балета после увольнения Бориса Мездрича. Причиной отставки прежнего директора стал скандал вокруг постановки «Тангейзер» режиссёра Тимофея Кулябина, вызвавшей недовольство православных активистов и бывшего митрополита Тихона. Несмотря на массовые протесты в защиту спектакля, Кехман снял его с репертуара, заменив ораторией в честь крещения князя Владимира.

В 2017 году Кехман покинул пост директора Новосибирского театра из-за требований закона о банкротстве, но сохранил влияние в качестве художественного руководителя. Позже его имя исчезло с официального сайта учреждения.

Подробности расследования пока не раскрываются.