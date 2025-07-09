Спасатели сняли трехлетнего малыша с карниза пятого этажа в Москве
Трехлетнего ребенка сняли с карниза пятого этажа сотрудники «Мособлпожспаса». Инцидент произошел 8 июля в муниципальном округе Серебряные Пруды, сообщили в спасательной службе.
Уточняется, что ребенок оказался на карнизе балкона, пока его родители пытались попасть в квартиру. По словам взрослых, они «вышли на минутку», и в это время малыш закрыл дверь на задвижку. Не сумев самостоятельно открыть дверь, родители обратились за помощью к спасателям.
«Пока сотрудники вскрывали дверь инструментами, чтобы попасть в квартиру, мальчик вышел на балкон через открытую дверь. Он перелез через парапет и оказался на карнизе пятого этажа», – сообщили в спасательной службе.
Ребенка заметили очевидцы – они сразу же сообщили об этом спасателям и натянули одеяло, чтобы, если малыш упадет, смягчить падение. Работники подразделения быстро вскрыли дверь бензорезом, забежали в квартиру и осторожно сняли мальчика с карниза.
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