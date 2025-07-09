В Саратове мужчину осудили за жестокое убийство девушки в салоне связи

Саратовский областной суд приговорил 36-летнего мужчину к 19 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство девушки в салоне сотовой связи. Об этом сообщила прокуратура региона.

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6 октября 2024 года в салоне на проспекте Строителей между подсудимым и его 27-летней знакомой возник конфликт.

Обвиняемый нанес потерпевшей 64 ножевых ранения, она скончалась на месте. Погибшая работала в этом салоне.

Обвиняемый признан виновным по статье 105 УК РФ "Убийство с особой жестокостью". Гособвинение требовало пожизненного лишения свободы, но приговор суда - 19 лет и 6 месяцев плюс дополнительное ограничение свободы - 2 года.

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