Молодого россиянина заподозрили в краже крупной суммы со счета своего полного тезки

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 23-летнего жителя города, который подозревается в хищении средств со счета своего полного тезки. Как сообщает «МК в Башкортостане», мужчина воспользовался совпадением личных данных, чтобы получить доступ к деньгам ни о чем не подозревающего гражданина.

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По данным надзорного ведомства Башкирии, подозреваемый случайно узнал о существовании жителя Татарстана, который не только носит такие же ФИО, но и является владельцем коммерческой структуры.

Используя эту информацию, молодой человек пришел в отделение крупного российского банка, где представился своим тезкой и убедил сотрудника изменить данные в личном кабинете. После этого он перевел себе 595 тысяч рублей.

Злоумышленник полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Если его вина будет доказана, ему грозит значительный срок лишения свободы.