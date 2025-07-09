В Москве в посылке из ФРГ нашли радиоактивного попугая

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили в посылке, присланной из Германии, радиоактивную керамическую статуэтку попугая. Об этом сообщила ФТС России.

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Судя по снимку, опубликованному службой, размер фигурки в виде какаду - минимум 30 сантиметров в длину.

"При проверке посылок сработала система стационарного радиационного контроля "Янтарь". Доза излучения на поверхности изделия показала превышение естественного радиационного фона в 20 раз и наличие радионуклида радий-226", - говорится в сообщении.

Опасный сувенир был предназначен жительнице Москвы, однако она его не получит. "Таможенники отказали в выпуске товара. Посылка возвращена в страну отправления", - пояснили в ФТС.

Чем опасен радий-226

Радий-226 - радиоактивный нуклид химического элемента радия, который в зависимости от изотопного состава обладает высокой радиотоксичностью. Большая часть радия, поступившего в организм человека, накапливается в костной ткани.

Большие концентрации радия вызывают остеопороз, самопроизвольные переломы костей и злокачественные опухоли костей и кроветворной ткани.

Кстати, именно с хроническим отравления радием была связана преждевременная смерть физика Марии Склодовской-Кюри.