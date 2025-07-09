Девочки-подростки обвинили врача детского летнего лагеря в домогательствах

В детском лагере «Орлёнок» Иркутской области разгорелся скандал: шесть девочек-подростков обвинили медработника в домогательствах. 42-летний мужчина, устроившийся в лагерь 24 июня, отрицает все обвинения, утверждая, что лишь выполнял свои обязанности.

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По информации «Базы», первая жалоба поступила через неделю после его трудоустройства. Одна из воспитанниц отказалась идти к врачу, заявив вожатому, что он слишком долго осматривал её грудь. После опроса других детей выяснилось, что как минимум пять девочек столкнулись с похожим поведением медика. По словам одной из школьниц, во время взвешивания медик трогал её бёдра и грудь.

В тот же день вожатые попытались поговорить с мужчиной, но конфликт перешёл в драку, после чего на место вызвали полицию. Мужчина настаивает на своей невиновности, объясняя, что лишь измерял антропометрические данные детей. Он также отметил, что во время некоторых осмотров присутствовала его жена — заведующая одной из иркутских больниц. Медик считает, что его оклеветали из-за принципиальности: он отказывался выписывать детям незаконные освобождения от физкультуры.

Несмотря на его доводы, медицинского работника уволили, а 4 июля против него возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пока обвиняемый находится под подпиской о невыезде.