Выросло количество пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж в Курске возросло до 10 человек.

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Об этом в среду, 9 июля, сообщили в экстренных службах.

— По уточненной информации на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали десять человек, — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн сообщал, что количество пострадавших при ударе по пляжу увеличилось до семи. У всех осколочные ранения и ожоги разной степени. Врио губернатора также выразил соболезнования семье погибшего представителя Росгвардии и пообещал представить его к государственной награде.

Позже стало известно, что во время украинской атаки пятилетний мальчик закрыл собой маму. В настоящее время ребенок находится в реанимации, в скором времени его вместе с мамой перевезут в столицу.