С россиянина взыскали почти миллион рублей за отказ работать на государство

С жителя Владимира взыскали почти миллион рублей за отказ работать на государство. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Речь идет о выпускнике медицинского вуза. После получения образования мужчина отказался работать в государственной клинике. При этом в вуз он поступил по целевому направлению, которое предусматривает работу в государственных учреждениях.

Местные власти подали на горожанина в суд, который удовлетворил требования. С врача взыскали 822 тысячи рублей. При этом ему была предоставлена рассрочка — он будет ежемесячно платить по 55 тысяч рублей.

Ранее жители Ростовской области пожаловались на невозможность неделями попасть на прием к врачу. Проблемы поднял врио главы региона Юрий Слюсарь. «Проблема дефицита кадров в здравоохранении в Ростовской области есть. И в отдельных районах и городах она стоит действительно остро», — сказал он.