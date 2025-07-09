Россиянин разбил незнакомцу голову пивной кружкой

В Нижнем Новгороде суд приговорил местного жителя к двум годам и десяти месяцам колонии за нападение на посетителя бара. Конфликт разгорелся из-за отказа сыграть в бильярд, сообщает телеграм-канал "Ni Mash".

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Как установили следствие, мужчина пришёл в заведение, чтобы провести время за игрой, но не нашёл компании. Тогда он предложил сыграть мужчине за соседним столиком, однако получил отказ. Это вызвало у него вспышку агрессии: он схватил пивную кружку и швырнул её в сторону собеседника. Стеклянный бокал попал мужчине в голову, отчего тот потерял сознание.

Друзья пострадавшего попытались дать отпор, что привело к массовой драке. Прибывшие полицейские задержали участников потасовки. Пострадавший был госпитализирован и пришёл в себя только в больнице.

На суде Андрей раскаялся, посещал потерпевшего и принёс извинения, однако это не избавило его от уголовной ответственности. Суд учёл все обстоятельства дела и назначил наказание в виде лишения свободы.