Пятилетний ребенок закрыл собой маму при ударе ВСУ по курскому пляжу

В результате удара 8 июля украинских войск по пляжу «Городской» в Курске погибли три человека, еще десять получили ранения. Среди пострадавших — пятилетний мальчик, который в момент атаки пытался защитить свою мать.

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Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«У ребенка тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить его вместе с мамой в Москву», — уточнил глава региона.

Он также отметил мужество еще одного пострадавшего — молодого человека, который бросился на помощь женщинам и ребенку, услышав их крики. В этот момент сдетонировал боеприпас, и парень получил ранения.

Хинштейн навестил раненых в больнице, пообещав обеспечить им необходимую медицинскую помощь. Нападение на мирных отдыхающих вызвало широкий резонанс, подчеркивая трагические последствия военных действий для гражданского населения.

Власти региона координируют работу экстренных служб и оказывают поддержку пострадавшим.