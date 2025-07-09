После разлива топлива в Енисей аварийный теплоход вытягивают на берег

Судно, получившее месяц назад пробоину на Казачинских порогах Енисея в Красноярском крае (из-за аварии в реку попало более 30 тонн нефтепродуктов), вытаскивают на берег для ремонта.

"Продолжается процесс вытягивания поврежденного теплохода на левый берег Енисея в пределах села Галанино", - сообщил сегодня глава Казачинского района Юрий Озерских.

Он подчеркнул, что эту трудную и ответственную работу специалисты выполняют последовательно и осторожно.

Между тем четыре рубежа боновых заграждений, установленных в районе кораблекрушения и разлива топлива, демонтируют, поскольку нужды в них больше нет. "Мониторинг акватории продолжается… Загрязнений не обнаружено", - констатировал Озерских.

Представители власти и экстренных служб готовятся отменить межрайонный режим ЧС, введенный после аварии в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах.

Проводится проверка собственников теплохода. Эксперты оценивают ущерб окружающей среде. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил эксплуатации водного транспорта и о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.