Из-за скандала с госпочтой 13 британцев покончили с собой, еще 59 планировали

В Великобритании скандал вокруг сбоя в программном обеспечении Post Office Horizon привел к гибели 13 человек, еще 59 задумывались о самоубийстве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет бывшего судьи Уина Уильямса. Система, внедрена в 1999 году, ошибочно фиксировала недостачи в кассах почтовых отделений, что повлекло обвинения в хищениях против сотен сотрудников.

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С 1999 по 2015 год по ошибочным данным Horizon было осуждено около 900 почтмейстеров, еще 2500 выплатили крупные суммы в досудебном порядке. Многие потеряли работу, имущество, подверглись травле и оказались в тюрьме. Часть из них получили серьезные психологические травмы, некоторые свели счеты с жизнью.

В 2019 году группа пострадавших доказала в суде, что сбои вызваны именно программой Horizon от японской компании Fujitsu. Ошибки системы стали причиной одного из крупнейших судебных скандалов в истории Великобритании. Обвинительные приговоры постепенно отменяют, но расследование продолжается.

По словам Уильямса, влияние скандала оказалось катастрофическим: люди страдали от депрессий, алкогольной зависимости, психических срывов. Более 350 человек умерли до того, как им успели выплатить компенсации, передает издание.

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