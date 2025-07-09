Появилось видео с ликвидацией диверсанта в Саратовской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с моментом ликвидации россиянина, планировавшего подорвать железнодорожный мост в Саратовской области. Ролик опубликовало РИА Новости.

На записи можно увидеть сам мост, на котором мужчина хотел устроить теракт. Также запечатлен момент задержания диверсанта. Он оказал вооруженное сопротивление, выстрелив несколько раз в сторону силовиков и пытаясь скрыться с места происшествия. Россиянин был ликвидирован.

О том, что сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, стало известно 9 июля. По данным службы, мужчина попался с поличным, когда доставал взрывчатку из тайника.

Установлено, что он действовал по указке украинской стороны и намеревался совершить теракт на территории РФ, а после сбежать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

На месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку массой 11 кг, пистолет «Макарова» и боеприпасы к нему.