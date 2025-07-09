Священника РПЦ в Омске приговорили к девяти годам колонии за растление ребенка

Суд в Омске приговорил к девяти годам колонии священника Николая Бабуру за развратные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судов региона.

"Приговором Советского районного суда Омска он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 135 УК РФ (покушение на совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста), наказание 9 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Осужденный также лишен права на 15 лет занимать должности в РПЦ и заниматься деятельностью, связанной с обрядами и таинствами, в том числе с участием несовершеннолетних.

По данным местных СМИ, Бабура - бывший настоятель храма Нерукотворного образа Спасителя в Омске. Священник обвинялся в развращении 12-летнего мальчика.