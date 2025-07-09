Возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на городской пляж в Курске

Уголовное дело о теракте возбудили после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж в Курске.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Военными следователями ведется работа с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим и другим преступлениям в Курской области», — сказала она.

Петренко отметила, что накануне вечером украинские военные, используя беспилотник самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске.

«Обнаружены фрагменты от БПЛА, а также поражающие элементы для причинения максимального урона гражданскому населению», — добавила она.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пятилетний закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника на пляж. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь.